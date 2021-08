per Mail teilen

Seit Monaten gibt es ein Hin und Her: Tritt der Neuwieder Bürgermeister zurück - oder wird er abgewählt? Jetzt wollen sechs Fraktionen gemeinsam erreichen, dass der Stellvertreter des Oberbürgermeisters geht.

Die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, der Freien Wählergemeinschaft FWG, der FDP, der Linken und der Liste "Ich tu’s" unterstützen geschlossen den Abwahlantrag der SPD gegen Bürgermeister Michael Mang (SPD). In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es, die erforderlichen Unterschriften dafür habe man am Montagabend geleistet. Der gemeinsame Abwahlantrag liege der Neuwieder Stadtverwaltung schon vor.

Großer Mehrheit im Stadtrat fehlt das Vertrauen

Konkret haben den Angaben zufolge 37 Mitglieder der sechs Stadtratsfraktionen den Antrag auf Abwahl von Bürgermeister Michael Mang (SPD) unterzeichnet. Vier weitere seien im Urlaub, hätten aber ihre Unterstützung fest zugesagt. Damit habe jetzt mehr als drei Viertel des Rates kein Vertrauen mehr in den SPD-Bürgermeister, so die sechs Fraktionen. Sie werden in der nächsten Stadtratssitzung geschlossen für Mangs Abwahl stimmen.

Es soll einen Neuanfang geben

"Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Michael Mang ist für uns nicht mehr möglich", erklärten die Sprecher aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Am 20. August könne ein Schlussstrich gezogen werden, "um die unsägliche Situation in der Verwaltung zu beenden und den Fokus wieder auf die Sachpolitik in der Stadt Neuwied legen zu können".

Michael Mang soll als Aufsichtsratschef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft die fristgerechte Kündigung eines Geschäftsführers versäumt und den Stadtrat getäuscht haben. Weil daber dessen Bezüge weiter gezahlt werden müssen, könnte der Stadt ein Schaden von mehr als 300 000 Euro entstehen, so die Kritiker im Stadtrat. Mang wies die Vorwürfe stets zurück und verlangte erst eine genau Aufarbeitung vor einer möglichen Abwahl.

Unterstützer des Neuwieder Bürgermeisters Michael Mang zusammen mit dem SPD-Politiker (2. von li.) vor der Sondersitzung des Stadtrates, bei der es um seine Abwahl geht. SWR

SPD: Abwahl erst abgelehnt, jetzt voran getrieben

Ein erster Abwahlantrag am 2. Juli wurde von der SPD nicht unterstützt. Bei der Abstimmung enthielten sich die AfD-Ratsmitglieder überraschend der Stimme, so dass die erwartete Zweidrittelmehrheit gegen die SPD nicht zustande kam. Davor und danach hatten sich die SPD und die CDU gegenseitig vorgeworfen, mit der AfD zu paktieren. Wenig später rückte die SPD in Neuwied dann selbst von ihrem Bürgermeister ab und legte ihm den Rücktritt nahe.