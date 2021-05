In der Neuwieder Innenstadt ist in der Nacht zum Samstag ein Lastwagen in einem Hinterhof in Flammen aufgegangen. Nach Polizeiangaben ist die Brandursache noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Feuerwehrleute konnten verhindern, dass der Brand kurz vor Mitternacht auf umstehende Gebäude und weitere Fahrzeuge übergriff. Der Lastwagen war in einem Hinterhof in der Museumsstraße in der Neuwieder Innenstadt geparkt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei mit starken Kräften und mit dem Polizeihubschrauber vor Ort. Zusammenhang mit Auto-Brandstiftungen in Neuwied noch unklar In Neuwied hatte es Mitte Mai eine Brandserie gegeben, bei der bislang Unbekannte im Stadtteil Heddesdorf zehn Autos am Straßenrand angezündet hatten. Dabei waren nach Polizeiangaben zwei Wagen und ein Wohnmobil komplett ausgebrannt, sieben weitere Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Ein ausgebranntes Auto im Neuwieder Stadtteil Heddesdorf picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Suche nach Ursache für Lkw-Brand in Neuwied Seit der Brandserie ist die Polizei in Neuwied nach eigenen Angaben nachts mit mehr Beamten als sonst auf den Straßen unterwegs. Das sei auch in der Nacht von Freitag auf Samstag so gewesen. Auf SWR-Anfrage hieß es am Samstagmorgen, man könne allerdings noch nicht sagen, ob es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen der Brand-Serie und dem Lkw-Brand gibt.