Kreis offen für mögliche Reaktivierung der Brexbachtalbahn

Der Landkreis Neuwied möchte sich nach eigenen Angaben eine Option für eine mögliche Reaktivierung der Brexbachtal offenhalten. Er sieht darin eine Möglichkeit, die Anbindung des Stadtteils Engers an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zu verbessern. Sollte die Brexbachtalbahn wieder in Betrieb gehen, könnte die Anbindung von Engers in den vorderen Westerwald und nach Altenkirchen verbessert werden, sagte ein Kreis-Sprecher dem SWR. Daher solle ein noch vorhandenes Gleis im Neuwieder Bahnhof Engers, das die Strecke im Brexbachtal anbindet, beim barrierefreien Umbau des Bahnhofs erhalten bleiben. Derzeit sei die Verbindung in den Westerwald sehr schlecht und mit langen Fahrzeiten verbunden. Einzelne Landtagsabgebordnete und der Rat der Stadt Bendorf hatten sich zuletzt gegen eine Reaktivierung der Bahnstrecke im Brexbachtal ausgesprochen. Sie befürchten ein Verkehrs-Chaos in Bendorf und eine Belastung für die Anwohner.