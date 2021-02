Mitglieder der katholischen Pfarrgemeinde Heilig Kreuz aus Neuwied wollen während der Fastenzeit nach eigenen Angaben mit Hilfs- und spirituellen Angeboten anderen Menschen das Leben mit der Corona-Pandemie etwas erleichtern. Eine Gruppe Ehrenamtlicher organisiere etwa Fahrten ins gut 20 Kilometer entfernte Impfzentrum für ältere Menschen, die nicht gut zu Fuß seien oder sich eine Bus- oder Taxifahrt dahin nicht leisten könnten.

Darüber hinaus würden Lebensmittel für die Neuwieder Tafel gesammelt. Insbesondere Eier, Milchprodukte und Mehl würden derzeit benötigt. In der Pfarrkirche St. Matthias sei ein Gedenkort eingerichtet, an dem Menschen an Angehörige erinnern könnten, die an Corona gestorben sind. Die Kirche in der Innenstadt könne damit in dieser Zeit zu einem Ort der Trauer und des Innehaltens werden.