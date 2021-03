per Mail teilen

Der Kinderschutzbund Neuwied sucht ehrenamtliche Berater für die Telefonseelsorge. Nach seinen Angaben ist wegen der Corona-Pandemie die Zahl der Anrufer bei der sogenannten Nummer gegen Kummer deutlich gestiegen. Die Nummer gegen Kummer bietet telefonische Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern.

Am Elterntelefon habe die Zahl der Anrufe in der Corona-Pandemie um etwa 60 Prozent zugenommen, am Kinder- und Jugendtelefon um etwa 20 Prozent, teilte der Kinderschutzbund Neuwied mit. Viele Familien sind den Angaben zufolge mit der Situation aus Schule und Arbeit zuhause überfordert. Es gebe viele psychische Probleme, immer mehr Kinder seien traurig und einsam.

Für die Telefonberatung sucht der Kinderschutzbund Ehrenamtliche ab 16 Jahren. Pädagogische Vorkenntnisse seien nicht notwendig. Es gebe mehrere, kostenlose Schulungen. Der Kinderschutzbund Neuwied bittet Interessierte, sich zu melden.