Impfstelle Heimathaus schließt

Die zentrale Impfstelle im Heimathaus Neuwied schließt nach Angaben der Stadt Ende Februar. Der Grund sei die derzeit niedrige Nachfrage nach Corona-Impfungen, heißt es. Demnach wurden Ende 2021 noch 1.700 Menschen pro Woche im Heimathaus geimpft. Vergangene Woche seien es nur noch 350 gewesen. Der enorme logistische und personelle Aufwand sei nicht mehr angemessen, so der zuständige Impfarzt Hans-Uwe Dockhorn. Den Angaben zufolge gibt es in Neuwied weiterhin Impfangebote mit und ohne Anmeldung – etwa jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr am Bootshaus an der Rheinbrücke.