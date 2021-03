Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall auch für heute wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Gewerkschaftsangaben sollen unter anderem Beschäftigte der Spedition Becker in Neuwied die Arbeit niederlegen. Auch Mitarbeiter der Rexnord-Kette und der AVX Interconnect Europe in Betzdorf sind aufgefordert, sich am Warnstreik zu beteiligen. Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.