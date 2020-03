Auch im Norden von Rheinland-Pfalz bieten viele Menschen ihre Hilfe in der Corona-Krise an. Sie wollen vor allem Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen helfen, die durch das Virus besonders gefährdet sind. Im Koblenzer Stadtteil Rauental bietet die katholische Jugendgruppe X-Ground an, Einkäufe, Rezepte und Medikamente für Risikopatienten zu besorgen. In Lahnstein organisiert die Caritas eine Einkaufshilfe für Senioren, im Neuwieder Stadtteil Oberbieber wollen die Pfadfinder für ältere Menschen einkaufen gehen. In Neuwied hat sich außerdem eine Nachbarschaftshilfe bei Facebook neu gegründet – genauso wie in Mayen. Im Westerwald haben sich in der Facebook-Gruppe „Wäller helfen“ mehr als 4.700 Menschen miteinander vernetzt. Die Nachbarschaftshilfen wollen unter anderem Lebensmittel für Bedürftige sammeln. Denn wegen des Coronavirus haben derzeit einige Tafeln weniger Lebensmittel oder sind geschlossen.