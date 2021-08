Auch im Norden des Landes findet an verschiedenen Standorten heute der landesweite so genannte Familienimpftag statt. Dabei können sich Kinder ab 12 Jahren und Eltern gegen Corona impfen lassen. In Neuwied etwa haben Kinder und Eltern die Möglichkeit, sich in der Turnhalle der Sonnenlandschule und in den Sporthallen Niederbieber und der ehemaligen Rommersdorfschule impfen zu lassen. Laut Stadt sollen sie ihren Personalausweis, Krankenkarte und Impfpass mitbringen. In Koblenz können sich heute Eltern und Kinder ab 12 Jahren auf der Karthause sowie im Löhr-Center gegen das Corona-Virus impfen lassen. Nach Angaben des Landes beteiligen sich auch alle Impfzentren sowie die sechs Impfbusse des Landes am Aktionstag. Beispielsweise steht heute von 9 bis 17 Uhr ein Impfbus auf dem Parkplatz des Zoos Neuwied.