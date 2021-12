Mehrere Gemeinden der Evangelischen Kirche fusionieren

In der Evangelischen Kirche im Rheinland fusionieren nach deren Angaben 2022 auch Gemeinden im Norden von Rheinland-Pfalz. Sie sollen im kommenden Jahr so aufgestellt werden, dass sie für künftige Herausforderungen gerüstet sind. Im Kirchenkreis Altenkirchen werden sich demnach die Kirchengemeinden Kirchen und Freusburg zur Evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg zusammenschließen. Die Evangelische Friedenskirchengemeinde Neuwied und die Kirchengemeinde Neuwied-Marktkirche bilden künftig die Evangelische Kirchengemeinde Neuwied. Im Kirchenkreis Simmern-Trarbach schließt sich die Kirchengemeinde Kellenbach zum Jahreswechsel der Evangelischen Kirchengemeinde Gemünden an. Die Gemeinden firmieren künftig als Evangelische Kirchengemeinde Gemünden-Kellenbach. Die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen und gliedert sich in 37 Kirchenkreise.