Erstmals Nachwuchs bei Trauerwaranen im Zoo Neuwied

Erst seit März 2021 lebt auch ein Trauerwaran-Männchen im Exotarium des Zoos Neuwied. Er macht seine Sache offenbar gut - vor kurzem sind dort erstmals 16 Jungtiere geschlüpft.

Schon seit 2017 gibt es eine Trauerwaran-Gruppe im Zoo Neuwied, die bis März aber nur aus vier Weibchen bestand. Dann kam das Männchen dazu, erzählt David Otte, der Revierleiter des Exotariums im Zoo Neuwied. "Und schon Anfang Mai konnten wir Eier in den Brüter legen." Denn Trauerwaran-Eltern kümmern sich nicht um ihren Nachwuchs.

So sehen die ausgewachsenen Trauerwarane im Zoo Neuwied aus. Zoo Neuwied

Zoo Neuwied kontrollierte das Ausbrüten

Das Ausbrüten im Inkubator ermöglicht nach Angaben des Zoos Neuwied auch eine genaue Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Das erhöhe die Erfolgsaussichten auf eine erfolgreiche Zucht. David Otte, der die Art auch privat hält, ist zufrieden: "Trauerwarane werden nur in wenigen europäischen Zoos gezeigt, in Deutschland außer bei uns in Neuwied nur in Ulm. Da ist so ein Zuchterfolg eine tolle Sache."

Heimchen und Heuschrecken sind Leckerbissen

Die erst 14 Zentimeter langen Jungtiere befinden sich zurzeit noch hinter den Kulissen. Genau wie die bis zu 70 Zentimter langen Erwachsenen schnappen auch sie nach allem, was sie schon überwältigen können – in ihrem Fall sind dies bisher jedoch meist nur Heimchen oder kleine Heuschrecken.