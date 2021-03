Sie sind die Besucher-Lieblinge im Neuwieder Zoo: die Erdmännchen. Vor Kurzem haben sie Nachwuchs bekommen. Nach den ersten Lebenswochen im Bau können Besucher die Jungtiere jetzt in der Anlage sehen.

Die hellbraunen Tiere mit den schwarzen Ohren und den dunklen Augenringen kommen ursprünglich aus dem Süden Afrikas. Aber auch auf der nördlichen Halbkugel fühlen sie sich wohl - wie im Zoo Neuwied. Hier gehören sie zu den absoluten Besucher-Lieblingen.

Erdmännchen verhalten sich ähnlich wie Menschen

Zoopädagogin Franziska Waked vergleicht das Verhalten der Erdmännchen ein bisschen mit dem von Menschen: "Sie streiten sich, sie kuscheln miteinander, und sie schlafen auch manchmal in der Sonne im Sitzen ein und kippen dann langsam zur Seite", erklärt die Biologin. Damit könne sich sicher der ein oder andere Zoobesucher identifizieren.

Ältere Geschwister sind Vorbilder

Die ersten Lebenswochen haben die jungen Erdmännchen im sicheren Bau verbracht, jetzt tollen sie in der Anlage im Neuwieder Zoo herum. Alles was sie später mal zum Überleben brauchen, gucken sie sich bei den älteren Geschwistern ab, erklärt der Kurator des Neuwieder Zoos Max Birkendorf. "Die ganze Familie packt hier mit an, und vor allem die älteren Geschwister sind gute Vorbilder für die Kleinen - auch was das Raufen angeht."

Durch das gemeinsame Raufen würden die Muskeln gestärkt und der Einsatz der Zähne trainiert, sagt Zoopädagogin Franziska Waked. Denn so putzig und niedlich die Erdmännchen sind - sie seien in erster Linie Raubtiere.