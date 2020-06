Die Händler im Norden des Landes reagieren gemischt auf die geplante Senkung der Mehrwertsteuer um drei Prozent, die Teil des Konjunkturpaketes ist. Nach Ansicht des Einzelhandelsverbands Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz mit Sitz in Neuwied sind weitere Anreize notwendig. Die Mehrwertsteuersenkung sei ein guter Anschub, um Unternehmen und Bürger zu entlasten, sagte Hauptgeschäftsführer Scherer, aber in der Praxis nicht zu Ende gedacht. Der Aufwand für den Einzelhändler sei recht groß. So müssten die Kassensysteme zum 1. Juli umgestellt werden und nach bereits sechs Monaten wieder zurück programmiert werden. Preisetiketten müssten zum Teil aufwändig per Hand umgeschrieben werden. Trotz höherem Aufwand sehen vor allem Textilhändler eine Chance, ihre vollen Lager zu räumen. Die Mehrwertsteuersenkung alleine reiche da aber nicht, so Scherer, die Händler müssten weitere Kaufanreize bieten.