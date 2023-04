Bis zu 1.700 Wohneinheiten auf früherem Rasselstein-Gelände in Neuwied geplant

per Mail teilen

Seit 2016 liegt das frühere Rasselstein-Gelände in Neuwied brach. Der neue Eigentümer plant dort ein neues, grünes Stadtquartier. Am Donnerstag hat er sein Konzept vorgestellt.

Der neue Eigentümer des ehemaligen Rasselstein-Geländes in Neuwied, ASAS, hat am Donnerstag sein Entwicklungskonzept vorgestellt. Er plane ein neues Stadtquartier, das besonderen Wert auf nachhaltige und grüne Technologie legt.

Neben Gebäuden aus nachhaltigen Baustoffen, sollen zum Beispiel Solar-Anlagen und Wärmepumpen eingesetzt werden. Außerdem solle die versiegelte Fläche klein gehalten werden und begrünte Fassaden für mehr Biodiversität sorgen, teilte das türkische Unternehmen mit. Zu dem Quartier gehören in den Architektenplänen auch Geschäfte, Büros, Gastronomien, Schulen und Kitas, ein großer Park und ein Hafen im Bereich der Mündung von der Wied in den Rhein.

Industriekomplex neben dem Wohngebiet

Der Bereich der ehemaligen Rasselstein-Werkshallen wird zurzeit umgebaut, hier soll ein moderner Industriekomplex in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wohngebieten entstehen. Der Neuwieder Oberbürgermeister Jan Einig (CDU) betonte, dass die Pläne auf dem privaten Gelände im Besitz der ASAS in enger Absprache mit dem Amt für Stadtentwicklung entwickelt würden. Man werde so gut es geht dabei helfen, die Planungsverfahren zu beschleunigen.

Wenn alles nach Plan laufe, könne Anfang 2025 mit dem Bau der ersten Wohngebäude im Stadtquartier begonnen werden, so ein ASAS-Sprecher. Bis dahin könne auch die Produktion im Industriekomplex beginnen.

Investitionen von einer Milliarde Euro

Der weltweit tätige Konzern plant, ein Drittel der Fläche selbst zu nutzen. Die übrigen zwei Drittel sollen an andere Unternehmen vermietet werden. Das rund 88 Hektar große Rasselstein-Gelände liegt seit 2016 brach. Mehr als drei Jahrhunderte wurde hier Metall verarbeitet - zuletzt für die Automobilindustrie.

Der Investor ASAS stellt sein Konzept für das Rasselstein-Gelände in Neuwied vor SWR

Nach Angaben des Eigentümers - ein türkisches Unternehmen aus der Aluminiumbranche - soll aus der Industriebrache ein nachhaltiger Stadtteil mit bis zu 1.700 Wohneinheiten entstehen. Allein für das Stadtquartier seien Investitionen von bis zu einer Milliarde Euro geplant. Der Umbau des Industriekomplexes werde weitere Kosten im zweistelligen Millionen-Bereich verursachen.

Infos zum ehemaligen Rasselstein-Standort in Neuwied Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH hat ihren Sitz in Andernach und ist der einzige deutsche Weißblechhersteller. Sie ist ein Tochterunternehmen der ThyssenKrupp Steel Europe AG. Der Standort in Andernach ist der weltweit größte Produktionsstandort für Verpackungsstahl. Rasselstein stellt hier verzinntes Weißblech, Feinstblech und spezialverchromtes Feinstblech her, mit einer Dicke von teilweise nur 0,100 Millimeter. Rasselstein blickt auf eine lange Geschichte in der Stahlproduktion zurück. Bis 2016 gab es auch einen Produktionsstandort auf der anderen Rheinseite, in Neuwied. Zwischen 2013 und 1026 wurde dort das Werk aber in mehreren Teilschritten zurückgebaut und nach Andernach verlagert. Das Schließen des Neuwieder Werkes war umstritten, es beendete die über 250-jährige Geschichte der Stahlproduktion in Neuwied. Hier wurden vor allem verzinkte Spezialbleche für die Autoindustrie hergestellt. 2018 übernahm der neue Eigentümer ASAS die Industriebrache.

Türkische Unternehmensgruppe ASAS kaufte Industriebrache in Neuwied

Die Stadt Neuwied hatte sich im März 2018 zunächst ein Vorkaufsrecht für das ehemalige Rasselstein-Gelände gesichert. Damit konnte der damalige Eigentümer ThyssenKrupp die Industriebrache nicht ohne die Zustimmung der Stadt an andere verkaufen. Der Stadtrat hatte damals die Befürchtung, dass sich Neuwied ohne das Grundstück in Zukunft nicht optimal weiterentwickeln könne. Allerdings war die Stadt auch offen für eine Beteilung eines Investors.

Etwa ein halbes Jahr später wurde dann bekannt, dass die türkische Unternehmensgruppe ASAS das gut 80 Hektar große Gelände gekauft hatte. In einer Mitteilung einer Wirtschaftskanzlei hieß es später, man begleite ASAS bei den Verhandlungen mit der Stadt Neuwied zur städtebaulichen Entwicklung.

Wörtlich hieß es darin: "ASAS plant auf einem Teil der Fläche ihre Deutschland-Zentrale sowie Produktionsstätten zur Weiterverarbeitung seiner Aluminium-Halbfertigware aus der Türkei. Neben Vermietungen von Hallen an örtliche Unternehmer will das Unternehmen zudem in fünf Bauabschnitten bis zu 600 Wohneinheiten als Werkswohnungen, als Eigentumsobjekte und für den freien Mietmarkt entwickeln."

Die Stadt gab im Zuge dieser Verhandlungen ihr Vorkaufsrecht zurück, weil ASAS vertraglich zusicherte, dort auch Wohnungen zu bauen.