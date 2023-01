Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Wochenende in Neuwied wieder das national bekannte Festival der Currywurst statt. Wir beantworten alle wichtigen Fragen rund um das Fest.

Wann beginnt das Currywurst-Festival?

Das Festival der Currywurst startet am Freitag, 27. Januar, auf dem Luisenplatz in Neuwied. Die Currywurst-Stände öffnen Freitag und Samstag von 11 bis 20 und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Was erwartet die Besucher des Currywurst-Festivals 2023?

Knapp 30 Anbieter haben sich diesmal nach Angaben der Stadt Neuwied für das Festival der Currywurst angemeldet - manche von ihnen hätten eine Anfahrt von rund 200 Kilometern. Vorgabe der Stadt ist, dass die Anbieter an ihren Ständen jeweils mindestens drei verschiedene Wurstsorten und fünf unterschiedliche Soßen servieren - von klassisch bis exotisch. Wer es scharf mag, wird sich an verschiedenen Schärfegraden ausprobieren können.

Was ist neu beim Currywurst-Festival in Neuwied?

Die Anbieter denken sich jedes Jahr neue Kreationen aus, wie Mathias Kleine vom Neuwieder Stadtmarketing im Gespräch mit dem SWR erklärt. "Das ist schon relativ verrückt, was wir an Soßen haben", so Kleine. Generell gebe es in diesem Jahr mehr Spezial-Soßen als klassische Currysoßen. Als Beispiele nennt er etwa eine "Soja-Kokos-Bratensoße", "Champagner-Trüffel" und "Schwaben-Soße mit Whiskeyzwiebeln". Zum Nachtisch soll es erstmals ein würziges Currywurst-Eis geben.

Gibt es auch vegetarische Alternativen beim Neuwieder Currywurst-Festival?

Ja. Nach Angaben der Stadt Neuwied gibt es auch in diesem Jahr wieder vegetarische Würste und sogar vegane Varianten des beliebten Schnell-Imbisses. Generell geht der Trend beim Currywurst-Festival eher in Richtung "bio und gesund", so die Einschätzung des langjährigen Standbetreibers Herbert Meyer. Er arbeitet nach eigenen Angaben beispielsweise in diesem Jahr mit frischen Toppings wie Avocado und Granatapfel.

Wie scharf sind die Currywurstsoßen auf dem Festival in Neuwied?

Im Gegensatz zu früheren Festivals liegt der Schwerpunkt des Currywurst-Festivals laut Veranstalter nicht mehr so sehr auf scharfen Soßen. Nur noch wenige Betreiber haben sich demnach auf verschiedene Schärfegrade spezialisiert. Die schärfste Wurst dürfte es wahrscheinlich bei Standbetreiber Herbert Meyer geben. Der bietet nach eigenen Angaben eine Soße mit 4 Millionen Scoville an - wer die Wurst schafft, bekommt laut Meyer zur Belohnung ein T-Shirt.

Geheimtipp: So holen Sie am meisten aus dem Festival raus

Wer möglichst viel von der großen Auswahl auf dem Currywurst-Festival haben will, der sollte auf Probierteller setzen. Diese werden von einigen Standbetreibern angeboten. Je nach Betreiber kann eine Wurst mit bis zu fünf Saucen kombiniert werden. Expertentipp: Am besten geht man mit einer größeren Gruppe auf das Festival. So können die Würste geteilt und die Soßen gemeinsam bewertet werden.

Gibt es ein Programm zum Currywurst-Festival?

Ein Rahmenprogramm zum Currywurst-Festival gibt es nach Angaben der Stadt Neuwied nicht. Allerdings soll es eine Riesenrutsche als Attraktion für Kinder und ein Zelt geben, in das sich die Besucher bei schlechtem Wetter zurückziehen können. Am Sonntag, 29. Januar, findet in der Neuwieder Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt. Von 13 bis 18 Uhr laden die Geschäfte demnach zum Einkaufsbummel ein.

Wie lange gibt es das Currywurst-Festival in Neuwied schon?

Das erste Mal hat das Fest 2007 stattgefunden. Am Anfang gab es nach Angaben von Mathias Kleine vom Neuwieder Stadtmarketing gerade mal etwas mehr als eine handvoll Imbisse. Doch schon das erst Festival hat nach Angaben der Stadt Neuwied Wellen geschlagen. Besucher kamen demnach nicht nur aus der Region sondern auch von weit her nach Neuwied.