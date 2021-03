In der Region haben weitere Zentren für Corona-Schnelltests aufgemacht. Und zwar in der Stadt Neuwied im Bürgerhaus im Stadtteil Block. Hier können sich die Neuwieder von montags bis freitags zwischen 13 und 17 Uhr auf das Virus testen lassen. Sie müssen sich vorher anmelden. In der Verbandsgemeinde Linz am Rhein gibt es gleich zwei neue Corona-Schnelltest-Zentren. Und zwar eines in einer Sporthalle in Linz und eines in Vettelschoß. Diese beiden Corona-Schnelltest-Zentren sind am Samstagvormittag geöffnet.