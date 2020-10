per Mail teilen

Der Kreis Neuwied steht nicht mehr kurz vor der höchsten Corona-Warnstufe. Über das Wochenende sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 44,8. Am Freitag lag der Kreis mit knapp 50 Neuinfektionen noch an der Schwelle zur Corona-Warnstufe Rot.

Nach Angaben eines Behördensprechers kamen bis Montagvormittag zehn neue positive Fälle hinzu. Viele seien Kontaktpersonen von bereits bekannten Positivfällen. Somit sei die Infektionskette nachvollziehbar. Es gelte weiterhin "Warnstufe Orange".

Die bisherigen Einschränkungen, etwa in Schulen, bei öffentlichen Veranstaltungen und im Sport, bleiben damit bestehen. Die regionale Task-Force aus Vertretern der Kreisverwaltung Neuwied und des Landes wollte am Montag in einer Telefonkonferenz die aktuelle Lage im Kreis bewerten.

Folgen bei "Warnstufe Rot"

Die Warnstufe Rot hätte starke Auswirkungen zum Beispiel für Urlauber aus dem Kreis. Sie müssten dann etwa an vielen Urlaubsorten negative Corona-Tests nachweisen. Welche Maßnahmen innerhalb des Kreises Neuwied gelten würden, also zum Beispiel weitere Kontaktbeschränkungen, darüber entscheidet der Krisenstab in den kommenden Tagen.

"Muss allen eine Warnung sein"

Landrat Achim Hallerbach (CDU) hatte noch am Freitag vor der höchsten Warnstufe gewarnt: "Wir sind ganz kurz vor der Warnstufe Rot und damit auch kurz davor, als Risikogebiet ausgewiesen zu werden." Dies müsse allen eine Warnung sein und zu umsichtigem Verhalten verpflichten.