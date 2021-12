Eigentlich eine normale Impfaktion am Samstag in Neuwied - dennoch war die Polizei alarmiert. Ein Neuwieder Arzt impfte Kinder und hatte deshalb Drohungen erhalten.

In Neuwied sind am Samstag mehr als 400 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen Corona geimpft worden. Die Aktion fand zwischen 9 und 13 Uhr in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums statt. Geimpft wurde mit dem Vakzin von BioNTech. Das waren am heutigen Samstag etwa 120 Impfungen pro Stunde.

Kinder wurden nach Impfung betreut

Die Impfaktion hatte der Neuwieder Orthopäde Dr. Markus Ackermann organisiert und zusammen mit einem Kinderarzt durchgeführt. Der Kinderarzt beantwortete Fragen von Eltern und betreute die Kinder nach der Impfung. Es gab drei Impfstraßen, fünf medizinische Fachangestellte und eine Krankenschwester haben geimpft.

Drohungen im Vorfeld der Aktion

Die Aktion verlief reibungslos. Allerdings war die Polizei alarmiert worden - denn im Vorfeld hatte es Hassmails an Ackermann gegeben. An die Schule, an der die Impfaktion stattfand, wurde eine 19-seitige E-Mail geschickt. Darin wurde Ackermann mit dem Arzt und nationalsozialistischen Kriegsverbrecher Josef Mengele verglichen, der im Nationalsozialismus grausame Experimente an Kindern gemacht hatte. In der Mail hieß es unter anderem, Ackermann vergifte Kinder. Außerdem waren Todesanzeigen von mutmaßlich an Impfungen verstorbenen Menschen beigelegt - alles anonym. Auch hat man ihm in der Mail gedroht, man werde ihn auf eine Liste setzen und sich um eine gerechte Strafe kümmern. Die Schulleitung hatte daraufhin die Polizei alarmiert. Diese hatte die Impfaktion am Samstag unter besondere Beobachtung genommen und immer mal wieder vorbei geschaut. Ackermann glaubt, dass auch seine Praxissoftware, über die sich die Leute anmelden, gehackt wurde. Demnach ging nach etwa 60 Anmeldungen online nichts mehr und die Eltern mussten sich telefonisch anmelden.

Arzt: "Ton der Gegner wird schärfer"

Ackermann hat schon öfter größere Impfaktionen gemacht und wurde schon öfter angefeindet. Aber er sagt, der Ton sei schärfer geworden. Als er im Frühjahr 12- bis 17-Jährige impfte, hatten etwa 15 bis 20 Menschen gegen die Impfaktion demonstriert.

Arzt erwartet mehr Toleranz

Ackermann sagte, er habe auch schon mit Impfgegnern diskutiert. Aber er habe den Eindruck, dass diese für seine Argumente unzugänglich seien, so der Mediziner. Das Hauptargument der Gegner sei, dass der Impfstoff nur eine Notzulassung habe und kein erprobter Impfstoff sei. Ackermann sagt, er erwarte von den Gegnern mehr Toleranz - so wie sie sich nicht impfen lassen wollten, was er akzeptiere, sollten sie diejenigen, die sich impfen lassen wollen, daran nicht hindern.

Eltern wollen Kinder auch vor Long-Covid schützen

Einige Eltern, die ihre Kinder impfen lassen, argumentieren auch, sie wollten ihre Kinder vor dem Risiko einer Long-Covid-Erkrankung schützen. Sogar eine Frau aus Köln ist mit ihrem Kind zu der Impfaktion des Kinderarztes gekommen. Sie erzählt von einem Freund, der früher Sportler gewesen sei und jetzt nicht mehr die Treppe raufkomme. Das wolle sie ihren Kindern ersparen. Andere finden es auch einfach nur praktischer ihre Kinder impfen zu lassen, als sie jedes Mal vor dem Klavier- oder Ballettunterricht zu testen.

