Eine Million Euro Fördergeld für Innenstadt

Die Stadt Neuwied bekommt mehr als eine Million Euro aus einem Bundesprogramm zu Belebung der Innenstädte. Das teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit. Die Stadt arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einem entsprechenden Konzept. Vor kurzem hatte die Verwaltung ihre Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie am Einkaufen in Neuwied kritisieren. Die Befragten beschwerten sich unter anderem darüber, dass das Angebot in Neuwied nicht vielfältig genug sei. Sie vermissten demnach vor allem Bekleidungs-, Sport- und Spielwarengeschäfte. Außerdem gebe es in der Stadt zu wenig Sitzmöglichkeiten, es sei zu dreckig und die Fassaden nicht ansprechend gestaltet. Darüber hinaus gebe es zu viele "Billigläden". Lebensmittel und Hygieneartikel würden die Neuwieder zwar meistens vor Ort kaufen. Ansonsten seien Mülheim-Kärlich und Koblenz und der Onlinehandel starke Konkurrenz für die Einzelhändler.