Im Kreis Neuwied gelten ab Ostersonntag verschärfte Corona-Regeln. Als Grund nennt der Kreis die hohe 7-Tage-Inzidenz, die bereits am Mittwoch zum dritten Mal in Folge über 200 lag. Neben den bestehenden Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperre, kommen weitere hinzu. So dürfen unter anderem Buchläden, Baumärkte und Gärtnereien nur noch für Kunden mit Termin öffnen. Friseure, Fahr- und Musikschulen sind zu Corona-Tests verpflichtet. Bei Fahrten im privaten Auto mit Menschen aus verschiedenen Hausständen gilt für die Mitfahrer eine Maskenpflicht. Außerdem kehren die Kindertagesstätten im Kreis wieder in den „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“ zurück.