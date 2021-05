Immer öfter erschweren Impfdrängler die Arbeit in den Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz. Das hat eine Umfrage des SWR in einigen Impfzentren ergeben. Demnach kommen immer mehr Menschen mit Termin in die Impfzentren, allerdings ohne die erforderlichen Bescheinigungen zu haben. Sie müssten dann abgewiesen werden und reagieren darauf nach Angaben der Verantwortlichen häufig sehr emotional. So berichtet es unter anderem der Impfkoordinator des Kreises Neuwied. Viele Abgewiesene würden nicht einsehen wollen, dass sie keine Impfung bekommen, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen.

Auch am Impfzentrum im Westerwaldkreis habe die Security mittlerweile mehr zu tun als noch Anfang des Jahres. Vom Kreis Ahrweiler heißt es, dass der Aufwand bei den Einlasskontrollen merklich gestiegen sei. Zudem würden sich vermehrt Menschen aus dem nahen Nordrhein-Westfalen in Rheinland-Pfalz registrieren. So würden sie versuchen, früher an einen Termin zu kommen. Es gelte jedoch das Wohnortprinzip.