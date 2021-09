Schwerer Unfall mit Falschfahrer

per Mail teilen

Ein Falschfahrer ist am Sonntagabend auf der A3 an der Autobahnabfahrt Neustadt/Wied mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengeprallt. Dessen Fahrer wurde dabei verletzt, seine Beifahrerin schwer verletzt. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei nur leicht verletzt. Folgen hat der Unfall auch für einen Autofahrer, der im folgenden Stau in seinem Fahrzeug einschlief. Als der Verkehr wieder anrollte, saß er regungslos auf dem Fahrersitz. Weil die alarmierten Beamten der Autobahnpolizei von einem medizinischen Notfall ausgingen schlugen sie die Fensterscheibe des Autos ein. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,14 Promille.