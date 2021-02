In einem Seniorenheim in Neustadt im Westerwald soll ein Mann ein andere Bewohnerin erstickt haben. Noch kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen, warum.

Kurz vor Weihnachten soll ein Mann eine Mitbewohnerin in seinem Seniorenheim in Neustadt im Westerwald getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz bestätigt einen entsprechenden Berich der Rhein-Zeitung vom Samstag. Danach soll der Beschuldigte am 17. Dezember 2020 seine Mitbewohnerin in der Villa "Sonnenmond" mit einem Kissen erstickt haben. Sie sei aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes nicht in der Lage gewesen, sich zu wehren, heißt es.

Spuren aus Seniorenheim in Neustadt werden ausgewertet

Kurz nach danach sei der Beschuldigte festgenommen worden, er habe zunächst in Untersuchungshaft gesessen, sei seit Ende Januar aber wieder auf freiem Fuß. Nach dem Zeitungsbericht soll der etwa 70 Jahre alte Mann momentan bei Verwandten leben. Derzeit würden Spuren ausgewertet, die in dem Seniorenheim in Neustadt an der Wied sichergestellt wurden. Die Staatsanwaltschaft kann noch nicht sagen, wann sie abgeschlossen sein werden. Nähere Einzelheiten gab sie nicht bekannt.

Seniorenheim "Villa Sonnenmond" mit innovativem Konzept

Die "Villa Sonnenmond" liegt in der Ortsgemeinde Neustadt im Westerwald, in der Verbandsgemeinde Rennerod. Nach eigenen Angaben ist sie aufgebaut wie ein eigenständiges kleines Dorf mit einer Post, einem Kino und einem Rummelplatz mit echtem Kinderkarussell. Hier werden den Angaben zufolge auch einige an Demenz erkrankte Senioren betreut.