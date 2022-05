So kommen Sie rund um Koblenz an das 9-Euro-Ticket

Seit die Bundesregierung im März das sogenannte 9-Euro-Ticket angekündigt hat, freuen sich viele auf die günstige Alternative. Für das nördliche Rheinland-Pfalz gibt es jetzt erste Infos.

Im Juni, Juli und August soll es für neun Euro pro Monat mit Regionalzügen durch ganz Deutschland gehen. Wie der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) mitteilt, wird es das Ticket voraussichtlich an Fahrkartenautomaten, in Bussen, den üblichen Verkaufsstellen und Kundenzentren geben. Außerdem soll das Ticket als Handy-Ticket in der Smartphone-App "DB-Navigator" angeboten werden.

Verkaufsstart für das 9-Euro-Ticket noch unklar

Ab wann die Menschen das Ticket kaufen können, ist noch nicht klar. Der VRM verspricht aber einen Vorverkauf und verweist auf den digitalen Verkauf über die Bahn-App. So könnten Wartezeiten in den Verkaufsstellen vermieden werden. Wann der Vorverkauf beginnt, müsse noch mit den mehr als 40 Verkehrsunternehmen, die im Verkehrsverbund fahren, abgestimmt werden.

Vor dem 9-Euro-Ticket erst noch Abstimmung im Bundesrat

Letzte Details könnten auch erst nach dem Beschluss des Entlastungspakets im Bundesrat am 20. Mai feststehen. Jedoch sei bereits klar, dass der Kauf während der gesamten Gültigkeit des Tickets möglich sein wird. Aber: "Der Erwerb gleitender Zeiträume ist nicht vorgesehen", so der VRM. Das bedeutet, das Ticket sei nur für den Kalendermonat zu bekommen. Es muss voraussichtlich jeden Monat neu erworben werden.

Im Nah- und Regionalverkehr könnte es voll werden

Das sogenannte 9-Euro-Ticket berechtigt, so der Plan, deutschlandweit und ohne Zeitbeschränkung zur Fahrt in allen Verkehrsverbünden und in den Zügen des Nahverkehrs (zum Beispiel S-Bahn, RB, RE) in der 2. Klasse.

Für schnelle Fernzüge der Bahn (ICE, IC, EC, TGV, NJ) und Züge von Privatbahnen (zum Beispiel FlixTrain) brauchen Fahrgäste weiterhin ein reguläres Ticket. Einen weiteren Rabatt, zum Beispiel mit einer BahnCard, gibt es für das 9-Euro-Ticket voraussichtlich nicht.

Wer bereits ein Abo hat, wird automatisch entlastet

Menschen, die bereits ein Monats- oder Jahresticket im Abo haben, werden laut VRM automatisch entlastet. Ihnen werde für die drei Monate nur jeweils neun Euro berechnet. Dafür sei die Aboverwaltung des jeweiligen Unternehmens zuständig.

Was ist mit Schülerjahreskarten, Kindergartenfahrausweisen, Semestertickets und Jobtickets?

Hier gibt es laut VRM ebenfalls die Ermäßigung auf das jeweilige Ticket. Sie sollen dann auch deutschlandweit genauso wie das 9-Euro-Ticket einsetzbar sein. Mitnahmeregelungen würden aber weiter nur für das Verbundsgebiet gelten. Dafür fällt die zeitliche Beschränkung, wie bei einer 9-Uhr-Monatskarte, in diesen Monaten weg.