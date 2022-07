Blutspenden einfach gemacht: Neues Blutspendemobil startet in Neuwied

Wie immer sinkt auch in diesem Sommer die Zahl der Blutspenden in Rheinland-Pfalz. Deshalb soll Blutspenden einfacher werden - in einem modernen Blutspendemobil, das in Neuwied gestartet ist.

Das neue, knapp eine Million teure Blutspendemobil des DRK-Blutspendedienstes Rheinland-Pfalz und Saarland wurde am Freitag in Neuwied vorgestellt. Es solle mehr Menschen zum Spenden animieren, sagte ein Sprecher. Die Blutkonserven seien zu Beginn der Sommerferien besonders knapp, unter anderem, weil viele Menschen im Urlaub seien. Auch jüngere Blutspender sollen angesprochen werden Das Blutspendemobil fährt nach Angaben des Blutspendedienstes bei seiner Tour durch Rheinland-Pfalz gezielt in Innenstädte, zu Einkaufszentren, Firmen, Museen, Schulen oder Universitäten. So sollen möglichste viele Menschen erreicht und das Spenden einfacher gemacht werden. Auch jüngere Spender sollen so zum Spenden animiert werden. In Neuwied startet am Freitagmittag ein neues Blutspendemobil des Blutspendedienstes Rheinland-Pfalz und Saarland und des Deutschen Roten Kreuzes. In dem weiträumigen Truck können laut DRK bis zu 30 Menschen pro Stunde ihre Blutspende abgeben. DRK-Blutspendedienst West Blutspendemobil mit bequemen Liegen und Fernseher Der Truck ist modern eingerichtet. Laut DRK-Blutspendedienst West ist er aktuell das modernste und innovativste Fahrzeug seiner Art in Deutschland. Ausgestattet sei das Blutspendemobil auf einer Fläche von knapp 50 Quadratmetern mit sechs großzügigen Liegen und TV-Bildschirmen. Außerdem verfüge es über spezielle Filter, die die Luft sieben Mal pro Stunde austauschten. Weitere Butspende-Termine sind in den kommenden Wochen unter anderem in Koblenz und Montabaur geplant. Die genauen Zeiten und Standorte stehen auf der Internetseite des Blutspendedienstes West.