per Mail teilen

Auf dem Koblenzer Messegelände am Wallersheimer Kreisel soll ein neuer Wohnmobilpark entstehen. Der neue Stellplatz soll nach Angaben der Koblenz Touristik Platz für bis zu 38 Wohnmobile bieten und insgesamt etwa 5.000m² groß sein. Die Firma Koenitz, die den Wohnmobilpark baut, arbeite zurzeit noch an der Strom- und Wasserversorgung auf dem Gelände. Die Koblenz Touristik geht davon aus, dass ab Dezember die ersten Stellplätze auf dem Wohnmobilpark am Wallersheimer Kreisel besetzt werden können.