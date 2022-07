100 Azubis haben Uferbereich im Ahrtal neu befestigt

per Mail teilen

Nach der tödlichen Flut im Ahrtal mit immensen Zerstörungen haben mehr als hundert angehende Wasserbauer in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Teil des Flussufers neu befestigt.

Die Auszubildenden der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes haben an dem freiwilligen Projekt von Dezember bis Juli gearbeitet und somit die Kommune unterstützt. Am Dienstagvormittag wurde der rund 700 Meter lange Uferbereich zwischen Ahrweiler und Walporzheim an die Kurstadt übergeben.

Politiker informieren sich über Azubi-Projekt

Bei der Übergabe waren neben der Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), und Stadtbürgermeister Guido Orthen (CDU), auch die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vertreten.

Einer der Azubis der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung erklärt den Politikern die neue Uferbefestigung. SWR

Nach Angaben der WSV war der Wiederaufbau der Ufersicherung für die Auszubildenden Teil der praktischen Ausbildung. Anders als übliche Lehrstücke, die nur zu Übungszwecken dienen würden, sollen die neuen Uferbefestigungen an der Ahr dauerhaft sein. Sie tragen demnach zum Hochwasserschutz der Region bei.

"Es ist so ein schönes Gefühl zu wissen, dass man etwas baut, das den Leuten hier hilft und was beständig bleibt", sagt Hendrik Weißflog, der als Azubi den neuen Uferbereich mitgestaltet hat.

Die rheinland-pfälzische Staatskanzlei teilte zu den angehenden Wasserbauern mit: "Sie sind aus allen Teilen Deutschlands gekommen, um Uferböschungen zu bepflanzen, Natursteinmauern zu setzen und damit das Ahrufer naturnah und hochwassersicher zu gestalten."

Besondere Methode der Uferbefestigung eingesetzt

Erstmalig für das Ahrtal sei eine ingenieurtechnische Methode der Uferbefestigung angewandt worden, die bisher nur im Norden Deutschlands umgesetzt worden sei. Bei dieser Technik werden zwischen Rundholzreihen Weidenruten befestigt, die dann austreiben. Darüber hinaus haben die Auszubildenden heimische Gehölze angepflanzt. Vorher wurden das Ufer und die Böschungen mit Spezialgeräten der WSV gesäubert.

Die naturnahe Umgestaltung des Ufers ist nach Angaben von Weißflog wesentlich sinnvoller als Befestigungen aus Stein oder Beton. Es brauche zwar Zeit, bis die Weidenbefestigungen Wurzeln geschlagen und sich festgewachsen hätten, aber dann: "Hat es diese Zeit überwunden, kann es sogar noch sehr viel mehr halten, als eine Schwergewichtsmauer oder eine Trockenmauer".

Kritik an Wiederaufbau in anderen Kommunen

Kritiker, etwa vom Naturschutzbund (NABU) bemängeln, dass in anderen Kommunen das Flussbett nach der Flut teils begradigt, einige neu entstandene Nebenarme zugeschüttet und der Hochwasserschutz dort daher mit weniger Raum für die Ahr wieder verschlechtert worden sei.

Bei der Sturzflut nach extremem Starkregen waren in dem engen Flusstal mindestens 134 Menschen getötet, Tausende Häuser verwüstet sowie Ufergestaltungen zerstört worden. An diesem Donnerstag und Freitag (14. und 15. Juli) jährt sich die Katastrophe erstmals.

