Neuer Träger für insolvente Fachklinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler

per Mail teilen

Die psychiatrische Fachklinik in Bad Neuenahr hatte im Februar überraschend Insolvenz angemeldet. Nun geht es mit einem neuen Träger weiter.

Damit sei die Zukunft des Standortes in Bad Neuenahr gesichert, so ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), dessen Trägergesellschaft die Klinik bislang betrieben hatte. Die Valeara-Gruppe übernimmt gleichzeitig auch die psychiatrischen DRK-Einrichtungen in Daun, Worms und Bad Kreuznach.

Jobs und Behandlungen in der Klinik Bad Neuenahr sind sicher

Wie die Valeara-Gruppe mitteilte, sind keine Entlassungen oder sonstige personelle Umstrukturierungen geplant - alle Beschäftigten sollen ihre Jobs behalten. Auch am bisherigen Konzept der Klinik, also dem Fokus auf psychiatrische und neurologische Behandlungen, sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie, soll sich nichts ändern. Trotzdem muss intern einiges passieren, denn mittelfristig soll die Fachklinik wieder auf wirtschaftlich solide Füße gestellt werden.

Geplant ist, dass die Trägerschaft offiziell zum 1. Juni vom DRK übernommen wird. Bis dahin und auch in der anschließenden Zeit des Übernahmeprozesses soll der Betrieb mit allen geplanten Behandlungen in Bad Neuenahr fortgesetzt werden.

Fachklinik hat besondere Bedeutung seit der Flutkatastrophe

Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), reagierte erleichtert auf die Mitteilung des DRK. "Insbesondere auch die Aussage, dass der Prozess auf die Sicherung von Arbeitsplätzen ausgelegt sei und der Patientenbetrieb uneingeschränkt weiterlaufe, stimmt uns positiv," sagte Weigand dem SWR.

Für uns als flutbetroffener Kreis ist das von besonderer Bedeutung.

Weigand hatte sich von Beginn an besorgt gezeigt, welche Signalwirkung eine Insolvenz der Fachklinik haben könnte. Gerade weil es sich um eine spezialisierte Einrichtung für Notfallseelsorge, Kinder- und Jugendpsychologie handelt. "Für uns als flutbetroffener Kreis ist das von besonderer Bedeutung", so Weigand weiter.

DRK zieht sich als Krankenhausträger aus Rheinland-Pfalz zurück

Anfang Februar hatte die DRK-Trägergesellschaft überraschend die Insolvenz der Klinik in Bad Neuenahr erklärt - zusammen mit den Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms, dem DRK-Schmerzzentrum Mainz, sowie der DRK Kamillus Klinik Asbach. Schon im Dezember 2024 hatte das DRK die Insolvenzen der Krankenhäuser in Kirchen, Altenkirchen, Hachenburg, Neuwied und Alzey angemeldet.

Die Übernahme der Valeara-Gruppe jetzt sei ein wichtiger Schritt im strukturierten Rückzug aus den Trägerschaften des DRK, so ein Sprecher. Ziel und Wunsch sei es, dass alle Häuser erhalten bleiben können.

Die Valeara-Gruppe hat ihren Firmensitz in Nordrhein-Westfalen und hat nach eigenen Angaben dort in den letzten Jahren stark expandiert. Seit Mitte letzten Jahres wurden auch einige psychiatrische Fachkliniken im Südwesten und in Süddeutschland übernommen.