Die BUGA 2029 GmbH bekommt ab Januar einen neuen Geschäftsführer. Der Landschaftsarchitekt Berthold Stückle wurde am Donnerstagnachmittag im Loreley-Besucherzentrum vorgestellt. Am Mittelrhein ist Berthold Stückle kein Unbekannter. Bei der BUGA 2011 in Koblenz war er der technische Leiter. Insgesamt hat der 56-Jährige über 30 Jahre Gartenschau-Erfahrung in ganz Deutschland, zuletzt 2019 in Heilbronn. Innenminister Lewentz sagte bei der Vorstellung, mit Berthold Stückle hätten die Gesellschafter der BUGA 2029 den richtigen Mann ausgewählt. Auch Landrat Puchtler als Vorsteher des Welterbe-Zweckverbands freute sich über die Berufung. Stückle versprach, die Zukunftschancen des Mittelrheintals zu nutzen. Die Herausforderung liege darin, einen ganzen Landschaftsraum, noch dazu ein UNESCO-Welterbe, weiterzuentwickeln.