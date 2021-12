Bundeswehrzentralkrankenhaus nimmt neuen CT in Betrieb

Das Bundeswehr-Zentralkrankenhaus in Koblenz hat nach eigenen Angaben einen der weltweit neuesten Computertomographen in Betrieb genommen. Das Gerät liefert den Angaben zufolge besonders genaue Einblicke in den menschlichen Körper. Die hochauflösenden Schnittbilder des Körpers seien so gut, dass Mediziner sogar erkennen könnten, ob und wie stark innere Organe verletzt sind. Bei Herzinfarkten bestehe beispielsweise die Möglichkeit, selbst kleinste Blutgefäße abzubilden und somit eine gezieltere Behandlung einzuleiten.