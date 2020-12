In Bendorf wird der neu gewählte Bürgermeister Christoph Mohr von der SPD in sein Amt eingeführt. Im Rahmen der Stadtratssitzung wird gleichzeitig der langjährige Amtsinhaber Michael Kessler verabschiedet. Die Amtseinführung und die Verabschiedung sollen in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates in der Bendorfer Stadthalle statt. Die Stadt weist aber darauf hin, dass die Zuschauerzahl stark beschränkt ist. Damit aber möglichst viele Bürger daran teilhaben können, will die Stadt die Amtsübergabe live im Internet übertragen. Den entsprechenden Link finden Interessierte auf der Homepage der Stadt. Der neue Bürgermeister Christoph Mohr soll am 1. Januar 2021 sein Amt antreten. Der langjährige Amtsinhaber Michael Kessler von der CDU war aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig zurückgetreten.