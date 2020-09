In Lahnstein sollen nach Angaben der Stadtverwaltung neue Wohnhäuser für rund 250 Menschen gebaut werden. Und zwar in Niederlahnstein auf einem 45.000 Quadratmeter großen Gelände in direkter Nachbarschaft zur Stadt Koblenz. Ende September vergangenen Jahres hatte der Lahnsteiner Stadtrat das neue Wohnbaugebiet beschlossen. Überwiegend sollen den Angaben zufolge Einzel- und Doppelhäuser, also klassische Familieneigenheime gebaut werden. Schon im Frühjahr kommenden Jahres soll mit dem Bau begonnen werden.