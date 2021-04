Am Hartenfelser Kopf in der Nähe von Hachenburg sind zwei neue Windräder gebaut worden. Wie der Westerwaldkreis mitteilt, ist der größte Windpark im Kreisgebiet damit auf insgesamt 28 Windräder angewachsen. Der Bau der beiden neuen Windräder sei bereits im Groben abgeschlossen, Anschlussarbeiten und Probebetrieb stünden aber noch aus. Nach Angaben des Kreises werden die beiden neue Anlagen voraussichtlich Mitte April oder Mai in Betrieb gehen. Dann könne der Windpark den Energiebedarf von knapp 210.000 Menschen decken. Weitere Windräder seien am Hartenfelser Kopf derzeit nicht geplant. Naturschützer hatten den Bau der beiden neuen Anlagen bereits im Vorfeld kritisiert. Sie sehen dadurch eine Gefahr für Wildkatzen, Schwarzstörche oder Rotmilane.