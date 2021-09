Nachts immer weniger besetzte Bereitschaftsdienstzentralen

Kürzere Öffnungszeiten, dafür aber mehr Hausbesuche - der ärztliche Bereitschaftsdienst im Land befindet sich im Wandel. In Bad Neuenahr-Ahrweiler fallen jetzt Nachtstunden komplett weg. Das Gleiche droht auch im Westerwald.

Seit dieser Woche gelten in zwei Bereitschaftsdienstzentralen im Norden von Rheinland-Pfalz neue Öffnungszeiten. Die ärztlichen Bereitschaftspraxen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Andernach sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ab sofort nur noch bis 23 Uhr geöffnet.

Nächtliches Angebot sei kaum genutzt worden

Während in Andernach nur eine Stunde wegfällt, ist der Einschnitt in Bad Neuenahr-Ahrweiler wesentlich größer - hier konnten Menschen zuvor die ganze Nacht vorbeikommen. Allerdings sei dieser Dienst den Angaben der KV zufolge kaum genutzt worden. Ein Sprecher sagte dem SWR, dass im Schnitt ein bis drei Patienten pro Nacht kamen.

Ähnlich sehe es auch im Westerwald aus. Hier sollen die Zeiten ab dem 4. Oktober in Kirchen und Altenkirchen drastisch reduziert werden. Die Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Kreis Altenkirchen haben sich deshalb jetzt in einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der KV gewandt.

Aus dem Brief geht hervor, dass der Bereitschaftsdienst in Kirchen in Zukunft um 23 Uhr enden soll. In Altenkirchen soll die Zentrale sogar nur mittwochs sowie samstags und sonntags besetzt sein - aus Sicht der Bürgermeister ein "nicht hinnehmbarer" Schritt für die Kreisstadt. Sie sprechen von einer "erneuten, erheblichen Schwächung der ärztlichen Versorgung" in der ländlichen Region.

Sorge um ärztliche Versorgung im Westerwald



Die neuen Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstzentralen in Altenkirchen und Kirchen waren unter anderem auch Thema im letzten Verbandsgemeinderat Asbach. Aus der Sitzungsvorlage geht hervor, dass die Verwaltung die anstehende Änderungen kritisch sieht. In der Vorlage heißt es dazu: "Nach der Umstrukturierung müssen Patienten in der Nacht lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen". Schwerwiegende Konsequenzen werden befürchtet.

Was ist der ärztliche Bereitschaftsdienst? Wer abends, am Wochenende oder an Feiertagen ärztliche Hilfe braucht, und mit seinen Beschwerden nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten kann, muss nicht gleich in die Notaufnahme. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bieten mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst auch dann Behandlungsmöglichkeiten an, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Sie leisten Bereitschaftsdienste entweder in Ärztlichen Bereitschaftspraxen oder sie führen Hausbesuche durch, wenn Patientinnen oder Patienten krankheitsbedingt nicht das Haus verlassen können.

In anderen Regionen im Norden von Rheinland-Pfalz wurden die Zeiten der Bereitschaftsdienstzentralen bereits reduziert - beispielsweise im Kreis Cochem-Zell oder dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Wenn die Reform abgeschlossen ist, sollen laut KV nur noch die Bereitschaftspraxen in Koblenz, Neuwied, Mayen, Simmern und Hachenburg nachts besetzt sein.

Landesweite Reform

Aus Sicht der KV handelt es sich dabei nicht um eine Verschlechterung des Angebots, sondern lediglich um eine Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. So steht es in einem Papier zur landesweiten Reform, die im vergangenen Jahr gestartet ist.

Ein Sprecher der KV verweist im SWR-Gespräch auf das im Bundesvergleich bisher sehr umfangreiche Angebot in Sachen Bereitschaftsdienst, das allerdings auch mit hohen Kosten verbunden sei. Jedes Jahr würde im Land ein Defizit von rund 20 Millionen Euro entstehen. Zahlen müssten dies letztlich die niedergelassenen Ärzte selbst.

Arzt sitzt im Auto statt in der Praxis

Auch der Ärztemangel spiele eine große Rolle. Je weniger Ärzte zu Verfügung stünden, desto besser müsse ihre Arbeitskraft koordiniert werden. Der Sprecher der KV verweist in diesem Zusammenhang auf den "aufsuchenden ärztlichen Bereitschaftsdienst" hin. Heißt: Auch wenn nachts mitunter Zentralen nicht mehr besetzt seien, bestünde die Option, dass ein Arzt vorbeikommt.

Menschen, die außerhalb der Sprechzeiten ihres Hausarztes Hilfe benötigen, sollten nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung unabhängig von den Öffnungszeiten der Bereitschafstdienstzentralen immer zuerst den Patientenservice unter der Telefonnummer 116 117 anrufen. Dort würden sie beraten werden.

Zentrale Telefonnummer anrufen

Die Nummer sei durchgängig von medizinisch geschultem Personal besetzt, das bei der Einschätzung des Problems helfen könne. In den Fällen, in denen eine kurzfristige ärztliche Konsultation nötig ist, würde entweder zu einer geöffneten Bereitschaftsdienstzentrale vermittelt oder - im Fall von Menschen, die nicht mobil sind - ein Arzt vorbeigeschickt.

Der Sprecher der KV weist im Gespräch mit dem SWR nochmal darauf hin, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst nicht für Notfälle gedacht sei. Typische Probleme, die in den Praxen aufschlagen würden, seien Rückenschmerzen, Blasenentzündungen oder Erbrechen und Übelkeit.