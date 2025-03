Neue Flüchtlingsunterkunft in Neuwied geht in Betrieb

In Neuwied-Block können am Montag mehr als 260 Menschen in eine neue Flüchtlingsunterkunft ziehen. Die Geflüchtete waren bislang provisorisch in einer Sporthalle untergebracht.

Auf dem Gelände am Rande von Neuwied-Block laufen die letzten Arbeiten für die neue Flüchtlingsunterkunft in Containerbauweise. Eigentlich sollte sie schon viel früher fertig sein. Jetzt geht sie am Montag in Betrieb.

Ich bin einfach nur froh, wenn wir die Unterkunft nächste Woche in Betrieb nehmen können und diesen Meilenstein dann geschafft haben.

Dann werden zunächst etwa 60 Personen, vor allem aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei hier einziehen. Sie waren bisher in der provisorisch umfunktionierten Turnhalle Niederbieber untergebracht.

"Ich bin einfach nur froh, wenn wir die Unterkunft nächste Woche in Betrieb nehmen können und diesen Meilenstein dann geschafft haben", sagte Bürgermeister Peter Jung (parteilos) bei der Vorstellung der neuen Unterkünfte am Donnerstag.

Wohncontainer mit Küche und Gemeinschaftsraum

Die Wohncontainer sind großzügiger geschnitten und ausgestattet als noch vor zehn Jahren, als die ersten Container für Geflüchtete vielerorts aufgestellt wurden. Zu der Flüchtlingsunterkunft zählen drei Anlagen für jeweils 88 Personen in 44 Wohncontainern, zu jeder Anlage gehören eine Küche, Sanitäre Anlagen und ein Gemeinschaftsraum mit Fernseher. Die Container sind halbkreisförmig angeordnet, in der Mitte soll später ein begrünter Platz mit Bänken und Spielgeräten für die Kinder entstehen.

Blick in ein Zimmer der neuen Flüchtlingsunterkunft in Neuwied. Sie geht am 31. März 2025 in Betrieb. Es gibt Zweibettzimmer, aber auch Familienzimmer. Alle haben einen Kühlschrank. SWR Bild in Detailansicht öffnen Jede Wohnanlage hat eine eigene Küche. Hier können die Geflüchteten selbst kochen. Bisher waren sie in der provisorisch umfunktionierten Turnhalle Niederbieber untergebracht und wurden mit Essen beliefert. SWR Bild in Detailansicht öffnen Zu jeder Wohnanlage gehört auch eine Wascheinrichtung. Insgesamt gibt es drei Wohnanlagen für je 88 Personen in 44 Wohncontainern. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Sprachkurse und andere Angebote für Geflüchtete

Die Stadt Neuwied will die Geflüchteten aber nicht nur gut unterbringen, sondern sie auch gut integrieren. Dafür soll ein Integrationskonzept der Stadt sorgen. "Wichtig ist uns, dass wir auch die Vereine und die Institutionen hier vor Ort mit einbinden", so Bürgermeister Jung.

Zeitnah soll es dazu einen Runden Tisch mit den Vereinen und den Beteiligten in der Flüchtlingsarbeit geben. "Wir brauchen natürlich auch ein Stück weit das ehrenamtliche Engagement, was in der Vergangenheit wirklich auch hier sehr großartig war in der Stadt Neuwied, um gemeinsam diese Aufgabe eben bewältigen zu können." Geplant sind laut Jung unter anderem ein Flüchtlingscafé, verschiedene Sport- und Vereinsangebote und niedrigschwellige Sprachkurse, beispielsweise in der Volkshochschule.

Einlasskontrolle und Zaun sollen Bewohner schützen

Die Container sind nach Angaben der Stadt Neuwied erstmal für drei Jahre angemietet. Betreiber ist das Deutsche Rote Kreuz. Ein Security-Unternehmen sorgt für die Sicherheit. Die Containeranlage wird in den nächsten Wochen noch mit Zäunen und einer Einlasskontrolle gesichert. Hier darf jeder nur mit einem Bewohnerausweis rein. Bei den Sicherheitsvorkehrungen hätte die Stadt sich von der Polizei beraten lassen, sagte Jung.

Für den Bau hatte die Stadt ursprünglich 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Kosten werden über Land und Bund refinanziert. Hinzu kommen noch die jährlichen Betriebskosten von etwa 5,5 Millionen Euro.

Provisorische Unterbringung in Turnhalle

Der Neuwieder Stadtrat hatte die Errichtung des Flüchtlingscamps in Block bereits im April 2023 beschlossen. Das alte Camp war 2020 geschlossen worden, nachdem es nicht mehr gebraucht wurde. Mit 750 Plätzen war es deutlich größer als die neuen Unterkünfte.

Durch den Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Flüchtlingszahlen laut Stadt aber wieder gestiegen. Um die Menschen unterzubringen, wurde die Notunterkunft in der Turnhalle Niederbieber eingerichtet. Vereine und Schulen konnten die Turnhalle deshalb nicht mehr nutzen.