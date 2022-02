Neue Abfüllanlage beim Mineralbrunnen

Der Rhenser Mineralbrunnen hat eine neue Abfüllanlage vorgestellt. Die Anlage füllt das Mineralwasser nicht in Glas- oder Plastikflaschen, sondern in Tetra Paks. Die Verpackung besteht zu fast 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, Kartonfasern und Zuckerrohr. Den Angaben zufolge wird die Verpackung bisher vor allem für Milchprodukte verwendet. Um in Rhens Mineralwasser darin abfüllen zu können, hatte das Unternehmen mehrere Millionen Euro in die neue Abfüllanlage investiert. Die Brüder Christian und Friedrich Berentzen hatten den Mineralbrunnen im Jahr 2017 aus der Insolvenz übernommen und saniert. Dadurch konnten alle 128 Arbeitsplätze gerettet und auch die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt werden.