Neue Buslinien im Kreis Mayen-Koblenz

Mit dem Fahrplanwechsel ab Sonntag ändern sich auch viele Fahrpläne im nördlichen Rheinland-Pfalz. Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel etwa hat angekündigt, den gesamten Busverkehr im Kreis Mayen-Koblenz neu aufzustellen. Auf über einhundert Buslinien gebe es Veränderungen, heißt es vom Verbund. Das neue Verkehrskonzept sehe vor, dass die Busse bestimmte Knotenpunkte anfahren würden, an denen es für die Fahrgäste leicht sei, umzusteigen. In einigen neuen Bussen können Reisende den Angaben zufolge auch kostenlos WLAN nutzen. Mit einem Home-Office-Tarif bietet der Verkehrsverbund auch ein neues Ticket an. Damit können Fahrgäste an zehn frei wählbaren Tagen im Monat eine bestimmte Strecke fahren. Die Preise sollen größtenteils gleich bleiben.