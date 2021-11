In Müsch im Ahrtal gibt es jetzt eine weitere Ersatz-Brücke über die Ahr. 40 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks haben sie am Wochenende aufgebaut. Die Brücke, die dort zuvor stand, war durch die Flut im Juli zerstört worden. Die neue Brücke ist einspurig und führt in der Ortsmitte von Müsch über die Ahr. Sie ist insgesamt dreißig Meter lang. Die Brücke besteht aus mehreren Einzelteilen, die die Einsatzkräfte vor Ort zusammengesetzt haben. Die Brücke in Müsch ist die 20., die das Technische Hilfswerk in den vergangenen Monaten als Ersatz für zerstörte Brücken errichtet hat. Im Ahrtal sind bei der Flut im Juli rund 80 Brücken entweder beschädigt oder komplett zerstört worden.