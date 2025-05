Warum sich der Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz verzögert

per Mail teilen

Die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz wird später fertig - erst 2029. Warum sich der Bau verzögert, was das mit dem Rheinpegel zu tun hat und wie es nun weitergeht.

Die Bauarbeiten für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke haben sich mittlerweile deutlich verzögert. Die wichtige Straßenbrücke sollte eigentlich 2028 fertiggestellt werden - jetzt wird sie erst 2029 fertig. Ob sie zum Start der "Buga am Mittelrhein 2029" fertig wird, ist unklar. Das sagte der Leiter des Koblenzer Tiefbauamtes, Kai Mifka, bei einem Baustellenrundgang am Dienstagnachmittag. Die Fertigstellung hänge von verschiedenen Faktoren ab.

Wasserstände sorgen für Probleme

"Die größten Herausforderungen auf der Großbaustelle mitten im Rhein waren bislang die wechselnden Wasserstände. Im vergangenen Jahr verzögerte das Hochwasser die Arbeiten, in diesem Jahr ist es das Niedrigwasser."

Aber auch Funde von Blindgängern haben die Arbeiten ins Stocken gebracht: Im Rhein mussten Taucher 37 Fundstellen von Bombenresten aus dem Zweiten Weltkrieg untersuchen, dabei waren zwei Weltkriegsbomben entdeckt worden, die unschädlich gemacht werden mussten.

Mehr als 400 Tonnen schweres Brückenteil kommt im Juni per Schiff

Besonders betroffen vom Niedrigwasser ist die geplante Lieferung großer Stahlbauteile. Eigentlich sollten sie bereits Anfang Mai eingebaut werden. Jetzt soll das erste Stahlteil im Juni per Schiff zur Baustelle gebracht werden. Dafür muss das Flussbett noch einmal ausgebaggert werden, damit das Wasser tief genug ist.

Laut Tiefbauamtsleiter Mifka wiegt das Stahlbauteil mehr als 430 Tonnen. "Diese Teile sind so gewaltig und schwer, die können nicht mit einem Lkw oder einem Schwertransporter, das geht nur per Schiff und die haben einen Tiefgang. Entscheidender ist aber der Ponton auf dem der Kran steht, der das Brückenteil aus Stahl auf den Pfeiler und das Widerlager einheben soll. Der braucht Tiefe zum Rangieren und genug Wassertiefe", erklärt Tiefbauamtleiter Mifka bei dem Baustellenrundgang. Das Bauteil wird das erste sichtbare Teil der neuen Brücke sein, sagt Mifka.

Für die Baustelle im Rhein, den Neubau der Pfaffendorfer Brücke, muss mit einer speziellen Konstruktion die Sohle des Flusses trockengelegt werden: das ist einer von zwei sogenannten Spundwandkästen. SWR

Zweite Baugrube ist ausgehoben - Ende August soll der zweite Pfeiler fertig sein

Aktuell wird eine zweite Baugrube für einen weiteren, zweiten Brückenpfeiler vorbereitet – diesmal auf der Seite von Koblenz-Ehrenbreitstein. Sobald das Fundament gegossen ist, soll der Pfeiler gebaut werden. Bis Ende August soll er fertig sein. Die beiden sogenannten Behelfspfeiler haben nur eine vorübergehende Funktion, sie dienen als Stütze für die neue Brücke.

Sie wird neben der bestehenden errichtet. Sobald die neue Stahlbrücke fertig ist, wird sie an die Stelle der alten geschoben und die Behelfspfeiler werden wieder abgerissen. So soll der Verkehr – bis auf wenige Ausnahmen – während der gesamten Bauzeit weiter fließen können. "Alles andere würde zu einem Verkehrschaos führen", so Mifka.