Nettebad bis Anfang Januar geschlossen

Das Nettebad in Mayen ist ab sofort bis einschließlich 9. Januar geschlossen. Grund seien die Auswirkungen der 2G-Plus-Regelung. Das teilten die Stadtwerke Mayen mit. Aufgrund der strengeren Corona-Regeln seien die Besucherzahlen stark zurückgegangen, heißt es in einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Außerdem hätten Vereine und Kursleiter ihr Schwimmtraining abgesagt. Eine Öffnung sei daher nicht mehr wirtschaftlich. Zumindest bislang stellt das Nettebad damit eine Ausnahme dar. Die meisten anderen Bäder im Norden von Rheinland-Pfalz haben geöffnet. Das Beatusbad in Koblenz und das Hallenbad Altenkirchen haben nach eigenen Angaben aber ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Im Hallenbad Daaden und im Panorama Emmelshausen gebe es nach einem anfänglichen Einbruch der Besucherzahlen nun wieder mehr Gäste. Möglicherweise weil nach und nach mehr Menschen geboostert und damit von der Testpflicht ausgenommen sind.