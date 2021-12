Naturwurzelkrippe jetzt in Geschäftsräumen statt in Pfarrkirche

Die einst größte Naturwurzelkrippe der Welt ist nach Angaben des Krippenbaumeisters Stefan Girstein in Waldbreitbach umgezogen. Statt in der Pfarrkirche steht sie jetzt in leerstehenden Geschäftsräumen mitten im Ort. Die Auflagen des Bistums Trier seien zu hoch gewesen, erklärte Krippenbaumeister Stefan Girstein gegenüber dem SWR. Demnach hätte während der Öffnungszeiten in der Kirche überprüft werden müssen, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Das entsprechende Personal dafür könnten die Krippenbauer nicht vorhalten. Am jetzigen Standort seien die Regeln leicht einzuhalten. Außerdem könnten Gäste in einer Art Einbahnstraße an der Krippe ohne Begegnung vorbeigehen.