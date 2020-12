per Mail teilen

Der Landkreis Mayen-Koblenz hat 16 Hektar Grünland zwischen Monreal und Bermel für ein Naturschutzprojekt bereitgestellt. Auf der Fläche darf nach Angaben der Kreisverwaltung weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Auch die Anzahl des Weideviehs sei beschränkt. So solle die Vielfalt an Pflanzen und Insekten in dem Gebiet langfristig erhalten bleiben. Den Angaben zufolge leben dort beispielsweise seltene Schmetterlingsarten und Orchideen. Betreut werde die Fläche von der kreiseigenen Stiftung für Natur und Umwelt.