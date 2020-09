per Mail teilen

Der Nationalpark Eifel beteiligt sich diese Nacht an der weltweiten Aktion „Earth Night“. Die Parkverwaltung schaltet nach eigenen Angaben unter anderem die Beleuchtung am Forum Vogelsang aus. In ganz Deutschland wird dazu aufgerufen, heute ab 22 Uhr die Lichter auszuschalten. Es geht um einen verantwortungsvollem Umgang mit künstlichem Licht. Die Veranstalter wollen auf die schädlichen Folgen von Kunstlicht für Mensch, Umwelt und Natur aufmerksam machen.