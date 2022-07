Knappes Trinkwasser: VG Nastätten schränkt Nutzung ein

Die Trockenheit und der Mangel an Grundwasser führen jetzt auch in der Verbandsgemeinde Nastätten dazu, dass Trinkwasser gespart werden muss - so wie schon in anderen Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz.

Sendung am Fr. , 29.7.2022 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz