Die Evangelische Kirche im Rheinland lädt zusammen mit den Bistümern der Region wieder zum Auto- und Klima-Fasten nach Aschermittwoch ein. Nach Angaben eines Sprechers der evangelischen Kirchen ist vor allem das Autofasten in den letzten 23 Jahren zu einer beliebten Tradition geworden. Dabei gehe es nicht darum, von Aschermittwoch bis Ostern komplett auf das Auto zu verzichten, so der Sprecher weiter. Vielmehr gehe es in den 40 Fastentagen darum, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und zu prüfen, ob und wann man das Auto wirklich braucht. Begleitende Aktionen gibt es in vielen Kirchengemeinden in der Region, den Startschuss macht Koblenz am 28. Februar. Beim Klimafasten soll es nach Angaben des Kirchensprechers um wöchentlich wechselnde Themen gehen: Unter anderem um den ökologischen Fingerabdruck, den Internetkonsum und ein plastikfreies Leben. Die Bistümer und die Evangelische Kirche stellen dazu viele Materialien zur Verfügung.