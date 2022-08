Drachenboot-Rennen in Nassau war ein "voller Erfolg"

Es war das erste Mal seit der Corona-Pause und eine Riesen-Gaudi: 380 Teilnehmende in 17 Teams kämpften am Samstag auf der Lahn um Siege bei der Drachenboot-Regatta in Nassau.

Am Sonntagmorgen kann Johanna Maus zwar jeden Muskel in ihrem Rücken spüren, aber sie findet, die Drachenboot-Regatta am Samstag in Nassau war es wert: "Tolle Stimmung, super Wetter - es war einfach richtig gut."

Johanna gehört zu den rund 380 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am ersten Drachenboot-Rennen in Nassau nach der Corona-Pandemie. Sie war nach eigenen Angaben zum ersten Mal dabei - und freut sich, dass sie es mit ihrem Löwenstein-Medical-Team auf den vierten Platz geschafft hat in der Kategorie der Boote mit 20 Plätzen.

Und das war knapp, erzählt sie. "Ein anderes Boot war fast gleichauf. Da musste der Videobeweis entscheiden." Doch insgesamt habe der Spaß für alle im Vordergrund gestanden, erzählt sie ganz begeistert.

380 Teilnehmende beim Drachenboot-Rennen auf der Lahn

Auch Karl-Heinz Wiemann, der 1. Vorsitzende des Nassauer Kanu-Clubs, ist hochzufrieden. Alles habe hervorragend geklappt, sagte er dem SWR. Die rund 70 Ehrenamtlichen hätten dafür gesorgt, dass alles rund lief am Samstag. Rund 380 Teilnehmende in den Drachenbooten seien an den Start gegangen, in 17 Teams, die alle aus der Region kommen.

Unfälle oder Verletzte habe es nicht gegeben. Nur die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG habe ein gekentertes Kanu unter einer Brücke wiederaufrichten und die Insassen aus dem Wasser holen müssen. Deswegen habe man das Rennen kurzfristig unterbrechen müssen. Die Hobby-Paddler waren aber nicht Teil der Drachenboot-Regatta auf der Lahn in Nassau.

Eines der größten Sportevents an der Lahn ist nach zweijähriger Pause zurück: die Drachenboot- Regatta in Nassau. SWR Thomas Frey

Spaß, aber auch Ehrgeiz beim Drachenboot-Rennen in Nassau

Der Nassauer Kanu-Club hat nach Wiemanns Angaben drei eigene Drachenboote mit zehn bzw. zwanzig Plätzen. Außerdem haben man sich beim Koblenzer Postsportverein zwei weitere ausgeliehen. Die Teilnehmenden am Drachenboot-Rennen durften vier Mal vorher in diesen Booten auf der 270 Meter langen Strecke trainieren. So seien alle gut vorbereitet und eingespielt gewesen, sagt Wiemann.

"Sobald die Boote startklar sind, merkt man, dass die Teams Ehrgeiz haben."

Natürlich dürfe man das Ganze nicht bierernst nehmen, sagt Wieman. Und trotzdem: "Sobald die Boote startklar sind, merkt man, dass die Teams Ehrgeiz haben und gewinnen wollen." Das erzählt auch Drachenboot-Neuling Johanna Maus: "Man gibt Vollgas, das strengt schon an." Daher rühre auch ihr Muskelkater.

Nassauer Kanu-Club hofft auf etwas Geld für eine dringende Reparatur

Die Drachenboot-Regatta in Nassau war am Samstag auch interessant fürs Publikum: Bis abends seien insgesamt etwa 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen, die die Teams richtig angefeuert hätten, zieht Wieman Bilanz. Er hofft, dass sich das für den Nassauer Kanu-Club auch etwas rechnet und Geld aus dem Verkauf von Bier und Bratwürsten in der Vereinskasse übrig bleibt.

Die Heizung im Clubraum sei kaputt und die Reparaturkosten würden auf rund 9.000 Euro geschätzt. Vielleicht deckt der Erlös aus dem Drachenboot-Rennen ja einen Teil der Kosten.