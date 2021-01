per Mail teilen

Die Polizei in Westerburg ermittelt, weil Unbekannte ein Nagelbrett mitten auf die Straße gelegt haben. Laut einer Mitteilung der Polizei soll sich der Vorfall bereits am Dienstagabend zwischen Irmtraut und Seck im Westerwald ereignet haben. Demnach haben die Täter Schrauben durch eine Platte gebohrt und diese auf die Straße gelegt. Zwei Autos fuhren darüber und beschädigten damit ihre Reifen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.