Nachtbaustellen an der Südtangente

An der Südtangente Koblenz kommt es in den nächsten Nächten zu mehreren Vollsperrungen. Grund dafür sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität Arbeiten an der Hochstraße Oberwerth und der Hangbrücke Laubachtal. Die Vollsperrungen beginnen nach Angaben des LBM am Montagabend. Ab 19 Uhr wird demnach die Hochstraße Oberwerth Richtung Westerwald nicht mehr befahrbar sein. Wer vom Hunsrück kommt und auf die Südbrücke will, wird dann umgeleitet. Die Sperrung gilt bis 5 Uhr 30. Die gleiche Strecke ist auch noch mal von Dienstagabend bis Mittwochmorgen und von Freitag auf Samstag gesperrt. Am Mittwoch- und am Donnerstagabend gibt es dann jeweils eine Nachtbaustelle in die andere Richtung. Autofahrer, die in den Hunsrück fahren wollen, müssen dann den Weg über Rhens nehmen. Die Umleitungen sind laut LBM entsprechend ausgeschildert.