Neues Nachhaltigkeitskonzept bei Rock am Ring

Beim Musikfestival Rock am Ring soll es in diesem Jahr ein neues Nachhaltigkeitskonzept geben. Zwei ökologische Initiativen wollen zum Beispiel weggeworfene Zelte auf dem Festivalgelände einsammeln und anschließend wiederverwerten. Den Angaben zufolge sollen aus den Zelten Taschen, Rucksäcke und Jacken gefertigt werden. Außerdem haben die Organisatoren angekündigt, im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts regionale Jobs schaffen zu wollen. Die Gewinne sollen in ökologische und soziale Projekte fließen. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet Rock am Ring am Nürburgring am Pfingstwochenende wieder statt. Nach Angaben der Veranstalter ist das Festival nahezu ausverkauft. Rund 90.000 Besucher werden erwartet.