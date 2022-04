Hohe Nachfrage nach Holzpellets und Brennholz

Die Nachfrage nach Holzpellets und Brennholz im nördlichen Rheinland-Pfalz ist durch den Krieg in der Ukraine gestiegen. Nach Angaben mehrerer Händler gibt es bereits erste Lieferschwierigkeiten. Wie die Firma Westerwälder Holzpellets mit Sitz in Langenbach mitteilt, gibt es sogar bereits Anfragen von Kunden aus Polen oder England. Vor dem Krieg seien Pellets etwa aus der Ukraine oder Russland nach Westeuropa exportiert worden. Das falle jetzt wegen des Krieges weg und erhöhe die Nachfrage. Die Westerwälder Firma erweitert daher in den kommenden Monaten ihre Pelletproduktion. Das Unternehmen Brennholz Westerwald aus Nistertal kann eigenen Angaben zufolge derzeit kein Brennholz liefern, die Lager seien leer. Nachschub sei nicht gesichert und die Preise für Brennholz würden steigen. Ähnlich sieht es auch bei einem Händler in Breitscheid aus, der wegen der hohen Nachfrage keine Bestellungen mehr annehmen kann.